Спецназ ССО наводил ракеты по БДК «Минск» и подлодке «Ростов-на-Дону» из Крыма

ССО получили информацию из нескольких источников о вероятном расположении большого десантного корабля «Минск» и дизель-электрической подводной лодки «Ростов-на-Дону» на одном из судоремонтных предприятий в Севастополе. Об операции сообщает командование ССО.



С целью идентификации целей, наведения и корректировки огня, а также разведки на оперативной глубине противника были привлечены операторы ССО.



На лодках группа подошла к безопасному месту и совершила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки. Проведя успешную инфильтрацию, воины приступили к выполнению основной части операции.



С помощью специальных технических средств разведки выполнена идентификация и наведение на цель. При непосредственном поражении группа осуществляла корректировку огня и подтвердила уничтожения целей. После этого бойцы покину полуостров.

Ранее стало известно, что Воздушные силы нанесли удар по кораблям РФ в Севастополе западными ракетами.