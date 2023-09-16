Спецназ ССО наводив ракети по БДК «Мінськ» та підводному човну «Ростов-на-Дону» з Криму

ССО отримали інформацію з кількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля «Мінськ» та дизель-електричного підводного човна «Ростов-на-Дону» на одному із судноремонтних підприємств у Севастополі. Про операцію повідомляє командування ССО.



З метою ідентифікації цілей, наведення та коригування вогню, а також розвідки на оперативній глибині противника було залучено операторів ССО.



На човнах група підійшла до безпечного місця та здійснила пересування до берега завдяки підводним засобам доставки. Провівши успішну інфільтрацію, воїни розпочали виконання основної частини операції.



За допомогою спеціальних технічних засобів розвідки виконано ідентифікацію та наведення на ціль. При безпосередньому ураженні група здійснювала коригування вогню та підтвердила знищення цілей. Після цього бійці покину півострів.

Раніше стало відомо, що Повітряні сили завдали удару по кораблях РФ у Севастополі західними ракетами.