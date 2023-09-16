Медведев побывал на оккупированном Донбассе

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил полигон подготовки контрактников вблизи линии фронта в «ДНР». Об этом сообщают российские СМИ, а также местное ИА «ДАН».



Предварительно он проверит один из этапов подготовки новых военнослужащих, которые прибыли на оккупированную территорию Донецкой области.



Ранее, 15 сентября, глава РФ в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко сообщил, что с начала 2023 года на контрактную службу в российские войска поступило 300 тысяч человек.



Однако в британской разведке отметили, что опасаясь недовольства новой мобилизацией российских граждан, руководство РФ принялось вербовать потенциальных новобранцев в соседних Армении и Казахстане.