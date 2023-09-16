Медведєв побував на окупованому Донбасі

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відвідав полігон підготовки контрактників поблизу лінії фронту в «ДНР». Про це повідомляють російські ЗМІ та місцеве ІА «ДАН».



Попередньо він перевірить один з етапів підготовки нових військовослужбовців, які прибули на окуповану територію Донецької області.



Раніше, 15 вересня, глава РФ під час зустрічі з президентом Білорусії Олександром Лукашенком повідомив, що з початку 2023 року на контрактну службу до російських військ вступило 300 тисяч осіб.



Однак у британській розвідці зазначили, що побоюючись невдоволення новою мобілізацією російських громадян, керівництво РФ почало вербувати потенційних новобранців у сусідніх Вірменії та Казахстані.