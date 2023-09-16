Освобождение Андреевки: уникальные кадры с GoPro

Утром, 15 сентября, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил об освобождении поселка Андреевка под Бахмутом.



Село Андреевка находится в трех километрах от села Клещеевка. Входило в состав Ивановского Старостинского округа. Село было очень маленькое. На 1 января 2022 года было зарегистрировано 77 жителей.



Воины ВСУ продемонстрировали видео с нательной камеры GoPro, в момент, когда освобождали село. Противник вел минометный обстрел, и разрывы мин становились все ближе.

The liberation of Andriivka.



3rd Assault Brigade pic.twitter.com/SGp6cljOlw — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 16, 2023

Ранее стало извесстно, что Силы обороны в ходе наступательных действий имели частичный успех в районе Клищиевки, а ходе штурмовых действий овладели Андреевкой Донецкой области.



