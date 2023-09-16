Визволення Андріївки: унікальні кадри з GoPro

Вранці, 15 вересня, Генеральний штаб Збройних сил України заявив про звільнення селища Андріївка під Бахмутом.



Село Андріївка знаходиться за три кілометри від села Кліщеївка. Входило до складу Іванівського Старостинського округу. Село було дуже маленьке. Станом на 1 січня 2022 року було зареєстровано 77 мешканців.



Воїни ЗСУ продемонстрували відео з натільної камери GoPro, коли звільняли село. Противник вів мінометний обстріл, і розриви мін ставали дедалі ближчими.

The Liberation of Andriivka.



3rd Assault Brigade pic.twitter.com/SGp6cljOlw — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 16, 2023

Раніше стало відомо, що Сили оборони в ході наступальних дій мали частковий успіх у районі Клищіївки, а в ході штурмових дій звільнили Андріївку Донецької області.



