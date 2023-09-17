Войска РФ нанесли массированный удар по Авдеевке: есть разрушения

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

Сегодня, 17 сентября, оккупационные войска РФ нанесли удар по Авдеевке. В результате атаки есть повреждения. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Морозз.



«Утром произошел массированный артобстрел Авдеевки — повреждения на двух улицах», — написал он.

По его данным, ситуация в регионе следующая:



На Волновахском направлении россияне 18 раз обстреляли Угледар — без жертв.



На Донецком направлении в Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Георгиевка и Максимилиановка. На Горловском направлении в Часовоярской громаде повреждено промышленное сооружение и 2 частных дома. Под обстрелами окрестности Ильиновской громады.

На Лисичанском направлении 1 человек ранен в Заречном Лиманской громады.



Напомним, также оккупанты 17 сентября атаковали Украину беспилотниками и ракетами.