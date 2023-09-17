Ночная атака на Украину: стало известно, сколько ракет и дронов уничтожили силы ПВО

Этой ночью, 17 сентября, российские захватчики, нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БпЛА. ПВО уничтожила 12 воздушных целей из 16-ти. Об этом сообщили в Воздушных силах ВС.
Всего зафиксировано 16 средств воздушного нападения:
Основное направление удара — юг Одесской области. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 12 воздушных целей:
Напомним, оккупанты ранили одного человека в Донецкой области.