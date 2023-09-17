Ночная атака на Украину: стало известно, сколько ракет и дронов уничтожили силы ПВО

Воздушные Силы ночью уничтожили 6 дронов и 6 крылатых ракет. Фото: соцсети

Этой ночью, 17 сентября, российские захватчики, нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования и ударными БпЛА. ПВО уничтожила 12 воздушных целей из 16-ти. Об этом сообщили в Воздушных силах ВС.



Всего зафиксировано 16 средств воздушного нападения:

6 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» атаковали с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда);

10 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 выпущены из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса.

Основное направление удара — юг Одесской области. В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 12 воздушных целей:

6 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131»;

6 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Напомним, оккупанты ранили одного человека в Донецкой области.