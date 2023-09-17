Війська РФ завдали масованого удару по Авдіївці: є руйнування

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Сьогодні, 17 вересня, окупаційні війська РФ завдали удару по Авдіївці. Внаслідок атаки є пошкодження. Про це повідомив виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Морозз.



«Вранці стався масований артобстріл Авдіївки — пошкодження на двох вулицях», — написав він.

За його даними, ситуація в регіоні така:



На Волноваському напрямі росіяни 18 разів обстріляли Вугледар, без жертв.



На Донецькому напрямку у Мар'їнській громаді обстріляно Красногорівку, Георгіївку та Максиміліанівку. На Горлівському напрямку у Часовоярській громаді пошкоджено промислову споруду та 2 приватні будинки. Під обстрілами околиці Іллінівської громади.

На Лисичанському напрямку 1 особа поранена у Зарічному Лиманській громаді.



Нагадаємо, також окупанти 17 вересня атакували Україну безпілотниками та ракетами.