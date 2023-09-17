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На захваченной Старобельщине мужчинам адресно приходят повестки на войну — Луганская ОВА

17 сентября 2023, 10:59

На захваченной Старобельщине мужчинам адресно приходят повестки на войну — Луганская ОВА

На Старобельщине повестки мужчинам оккупанты доставляют адресно. Фото: соцсети На Старобельщине повестки мужчинам оккупанты доставляют адресно. Фото: соцсети

Глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор заявил, что на временно захваченной армией РФ Старобельщине повестки на войну против Украины мужчинам доставляют адресно. Соответствующее заявление сделал на странице в Telegram.

«В Старобельщине повестки мужчинам доставляют адресно. К примеру, в Подгоровке даже отсутствие российского паспорта не является поводом ее не получить», — отметил глава региона.

Отмечается, что на оккупированных территориях требования к здоровью призывников значительно снизили. По расчетам оккупантов, именно это позволит увеличить численность армии России.

Также, по словам Лысогора, так называемое «правительство лнр» утвердило программу восстановления распределительных сетей до 2025 года, благодаря которой якобы планируется восстановить энергоснабжение населенных пунктов, пострадавших в результате боевых действий.

«Десятки тысяч людей в своих полуразрушенных россиянами городах и селах ждут света еще с весны-лета 2022-го — почти полтора года. Захватчики просят еще два», — резюмировал он.

Напомним, оккупанты на временно захваченных территориях в последние дни «голосования» на псевдовыборах активно применяют методы принуждения местного населения. 

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