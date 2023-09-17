На захопленій Старобільщині чоловікам адресно приходять повістки на війну — Луганська ОВА

На Старобельщине повестки мужчинам оккупанты доставляют адресно. Фото: соцсети

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор заявив, що на тимчасово захоплену армією РФ Старобільщину повістки на війну проти України чоловікам доставляють адресно. Відповідну заяву зробив на сторінці в Telegram.



«У Старобільщині повістки чоловікам доставляють адресно. Наприклад, у Підгорівці навіть відсутність російського паспорта не є підставою, щоб її не отримати», — зазначив глава регіону.



Наголошується, що на окупованих територіях вимоги до здоров'я призовників значно знизили. За розрахунками окупантів, це дозволить збільшити чисельність армії Росії.



Також, за словами Лисогора, так званий «уряд ЛНР» затвердив програму відновлення розподільчих мереж до 2025 року, завдяки якій нібито планується відновити енергопостачання населених пунктів, які постраждали внаслідок бойових дій.



«Десятки тисяч людей у своїх напівзруйнованих росіянами містах та селах чекають на світло ще з весни-літа 2022-го — майже півтора року», — резюмував він.



Нагадаємо, окупанти на тимчасово захоплених територіях останніми днями «голосування» на псевдовиборах активно застосовують методи примусу місцевого населення.