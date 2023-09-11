На оккупированной Херсонщине захватчики ограничили выезд из сел на время «выборов» — ЦНС

Российские оккупанты на временно захваченных территориях в последние дни «голосования» на псевдовыборах активно применяют методы принуждения местного населения. Об этом заявили в Центре национального сопротивления.



«На Херсонщине зафиксированы случаи ограничения выезда жителей сел, которые не голосовали. Фактически российские солдаты проверяли местных по спискам, посещали ли они «выборы»», — говорится в сообщении.



Кроме того, на временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты использовали «выборы» для сбора данных о потенциальных призывниках в регионе.



Заметим, что мобилизация жителей захваченных земель является нарушением международного гуманитарного права и виновные в этом преступлении лица будут нести ответственность.



Напомним, в России заявили, что на псевдовыборах на захваченных украинских территориях «победила» партия «Единая Россия».