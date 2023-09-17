Оккупанты с предприятий «ЛДНР» изымают технику и отправляют на войну

На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областях образованы так называемые «военные комиссариаты», которые изымают у предприятий угольной промышленности автобусы и грузовики в пользу оккупационных войск. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

«Российские оккупационные войска ежедневно несут значительные потери как в живой силе, так и в технике. Военно-промышленный комплекс оккупантов не успевает продуцировать и восстанавливать технику, заложенную еще в советские времена на базах хранения, поэтому все чаще россияне изымают гражданскую технику у предприятий на нужды своего войска», — говорится в сообщении

Так, оккупанты пытаются отобрать технику на оккупированных территориях Украины, чтобы как можно скорее передать ее в подразделения, а также не создавать лишнего напряжения на территории самой России.

«Созданные оккупантами «военные комиссариаты» на оккупированных Донецкой и Луганской областей начали процесс учета и изъятия у предприятий угольной промышленности автобусов и грузовиков в пользу оккупационных войск», — резюмировали в ЦНС.

Напомним, глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что в регионе после незаконных выборов «голов и местных советов» ожидают волну принудительной мобилизации.