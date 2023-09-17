Окупанти з підприємств «ЛДНР» вилучають техніку та відправляють на війну

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей утворено так звані «військові комісаріати», які вилучають у підприємств вугільної промисловості автобуси та вантажівки на користь окупаційних військ. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

«Російські окупаційні війська щодня зазнають значних втрат як у живій силі, так і в техніці. Військово-промисловий комплекс окупантів не встигає продукувати та відновлювати техніку, закладену ще за радянських часів на базах зберігання, тому все частіше росіяни вилучають цивільну техніку у підприємств на потреби свого війська», — йдеться у повідомленні.

Так, окупанти намагаються відібрати техніку на окупованих територіях України, щоб якнайшвидше передати її до підрозділів, а також не створювати зайвої напруги на території самої Росії.

«Створені окупантами «військові комісаріати» на окупованих Донецькій та Луганській областях розпочали процес обліку та вилучення у підприємств вугільної промисловості автобусів та вантажівок на користь окупаційних військ», — резюмували в ЦНС.

Нагадаємо, голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що в регіоні після незаконних виборів «голів та місцевих рад» очікують хвилю примусової мобілізації.