На Луганщине после псевдовыборов ожидают волну принудительной мобилизации — ОВА

Глава Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что в регионе после незаконных выборов «голов и местных советов» ожидают волну принудительной мобилизации. Соответствующее заявление политик сделал на своей странице в Telegram.

«Она (мобилизация — ред.) обещает быть более жесткой, чем предыдущие. Сотрудникам военкоматов уже донесли все лазейки российского законодательства», — заявил он.

По данным Лысогора, только после устного предупреждения работники военных комиссариатов могут войти на частную территорию и провести мобилизационные действия. То есть, обыскать и квартиру, и дом, и территорию вокруг.

Отмечается, что Россия объявила проведение с 8 по 10 сентября так называемых «выборов» на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в Крыму и Севастополе.

Напомним, что в Генштабе раскрыли «кандидатов» на псевдовыборах оккупантов.