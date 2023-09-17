Кремль планирует завести в «ЛДНР» строителей из Северной Кореи — ЦНС

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях РФ планирует завести строителей из Северной Кореи. Владимир Путин и Ким Чен Ын обсуждали возможную инициативу. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



В частности, президент РФ уговорил коллегу из Пхеньяна открыть свои «дипломатические представительства» в Донецке и Луганске.



«Главная задача этих псевдодипломатических учреждений не усиление экономического взаимодействия или содействия туризму (потому что этих вещей не существует в КНДР), а содействие ввозу на оккупированные территории рабочих и привлечению северокорейских граждан к выполнению строительных работ в этих регионах», — говорится в Центре.



Напомним, Ким Чен Ын приехал в Россию 13 сентября после четырехлетнего перерыва. Он вместе с российским президентом Владимиром Путиным посетил космодром Восточный в Амурской области.



Подробнее о цели приезда северокорейского лидера Ким Чен Ына — читайте в материале.