Кремль планує завести до «ЛДНР» будівельників із Північної Кореї – ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей РФ планує завести будівельників із Північної Кореї. Володимир Путін та Кім Чен Ин обговорювали можливу ініціативу. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



Зокрема, президент РФ вмовив колегу з Пхеньяну відкрити свої «дипломатичні представництва» у Донецьку та Луганську.



«Головне завдання цих псевдодипломатичних установ не посилення економічної взаємодії чи сприяння туризму (бо цих речей не існує в КНДР), а сприяння ввезенню на окуповані території робітників та залученню північнокорейських громадян до виконання будівельних робіт у цих регіонах», — йдеться у Центрі.



Нагадаємо, Кім Чен Ин приїхав до Росії 13 вересня після чотирирічної перерви. Він разом із російським президентом Володимиром Путіним відвідав космодром Східний в Амурській області.



Детальніше про мету приїзду північнокорейського лідера Кім Чен Ына читайте в матеріалі.