В Клещеевке Донецкой области ведутся активные бои

В Клещеевке ведутся бои. Фото: Андрей Ермак

В Клещеевке в Донецкой области ведутся активные боевые действия. Сейчас говорить о том, что село находится под контролем Вооруженных Сил Украины – рано. Об этом сообщили Суспільному в пресс-службе бригады «Лють».



Спикер пресс-службы объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины «Лють» Артем Джепко сообщил, что в Клещеевке ведутся активные бои. Он посоветовал дождаться официальной информации.



«Мы не можем подтвердить, что Клещеевка полностью наша. Мы работаем. Дождитесь официальной информации», — рассказал он.



Еще несколько часов назад глава ОП Андрей Ермак опубликовал фото бойцов бригады с подписью: «Украина всегда возвращает свое».



Напомним, 15 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил об освобождении поселка Андреевка под Бахмутом.