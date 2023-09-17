У Кліщіївці Донецької області тривають активні бої

У Кліщеївці тривають бої. Фото: Андрій Єрмак

У Кліщіївці на Донеччині ведуться активні бойові дії. Наразі говорити про те, що село перебуває під контролем Збройних Сил України – зарано. Про це повідомили Суспільному у пресслужбі бригади «Лють».



Спікер пресслужби об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють» Артем Джепко повідомив, що у Кліщіївці тривають активні бої. Він порадив дочекатись офіційної інформації.



«Ми не можемо підтвердити, що Кліщіївка повністю наша. Ми працюємо. Дочекайтеся офіційної інформації», — розповів він.



Ще кілька годин тому голова ОП Андрій Єрмак опублікував фото бійців бригади з підписом: «Україна завжди повертає своє».



Нагадаємо, 15 вересня Генеральний штаб Збройних сил України заявив про звільнення селища Андріївка під Бахмутом.