В оккупированном Мелитополе начались проблемы с доступом к WhatsApp — мэр

В оккупированном Мелитополе начались проблемы с доступом к мессенджеру WhatsApp. На проблемы с приложением жалуются жители города. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.



«Со вчерашнего дня жители в оккупации не могут нормально пользоваться WhatsApp. Позвонить родным и близким на подконтрольную территорию Украины невозможно. Некоторые не могут отправить и получить СМС или вообще войти в программу», — рассказал мэр города.



Как отметил Федоров, доступ к приложению блокируют россияне.

Мобильный интернет группировка «ЛНР» отключила еще в начале февраля. Глава «ЛНР» Леонид Пасечник признал, что его специально отключили из-за боевых действий.