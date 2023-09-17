В окупованому Мелітополі почалися проблеми з доступом до месенджера WhatsApp. На проблеми із додатком скаржаться мешканці міста. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.



«Відучора жителі в окупації не можуть нормально користуватися WhatsApp. Зателефонувати рідним та близьким на підконтрольну територію України неможливо. Дехто не може відправити та отримати СМС або взагалі увійти до програми», — розповів мер міста.



Як зазначив Федоров, доступ до програми блокують росіяни.

Мобільний інтернет угруповання «ЛНР» відключило ще на початку лютого. Глава «ЛНР» Леонід Пасічник визнав , що його спеціально відключили через бойові дії.