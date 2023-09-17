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Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин может стать «сенатором» от Запорожской области

17 сентября 2023, 22:33

Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин может стать «сенатором» от Запорожской области

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассматривается в качестве кандидата на место «представителя» Запорожской области в Совете федерации. Об этом сообщает российский «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Решение о назначении спикеров заксобраний и сенаторов может быть принято 21 сентября на заседаниях парламентов захваченных регионов. Официальной информации о дате проведения заседаний нет.

По словам одного из источников издания, Рогозин сейчас находится «вне зоны доступа», «а это значит, что, скорее всего, он сейчас на фронте».

По данным «Коммерсанта», нынешний «сенатор» от исполнительной власти Константин Ворона может остаться в Совете федерации, но в качестве представителя «заксобрания».

По словам одного из собеседников, в качестве кандидата на должность сенатора рассматривается также член Общественной палаты России Владимир Рогов.

По данным источников «Ведомостей», Дмитрию Рогозину «нашли» должность как человеку, который давно «демонстрировал желание работать в новых регионах».

Президент Владимир Путин уволил Рогозина с поста главы «Роскосмоса» в июле 2022 года. В ноябре Дмитрий Рогозин объявил о том, что он возглавляет в зоне проведения «военной операции» инспекторскую группу военных советников.

В декабре при обстреле Дмитрий Рогозин был ранен в Донецке, вернулся в зону военных действий в феврале 2023 года. Судя по Telegram-каналу Дмитрия Рогозина, добровольческая группа «Царские волки» под его руководством в настоящее время участвует в боевых действиях на Запорожском направлении.

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