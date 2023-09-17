Екс-глава «Роскосмосу» Рогозін може стати «сенатором» від Запорізької області

Екс-глава «Роскосмосу» Дмитро Рогозін розглядається як кандидат на місце «представника» Запорізької області у Раді федерації. Про це повідомляє російський «Комерсант» з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.



Рішення про призначення спікерів закзборів та сенаторів може бути ухвалене 21 вересня на засіданнях парламентів захоплених регіонів. Офіційної інформації щодо дати проведення засідань немає.



За словами одного з джерел видання, Рогозін зараз перебуває «поза зоною доступу», «а це означає, що, найімовірніше, він зараз на фронті».



За даними «Комерсанта», нинішній «сенатор» від виконавчої влади Костянтин Ворона може залишитися в Раді федерації, але як представник «зазборів».



За словами одного із співрозмовників, як кандидат на посаду сенатора розглядається також член Громадської палати Росії Володимир Рогов.



За даними джерел «Відомостей», Дмитру Рогозіну «знайшли» посаду як людині, яка давно «демонструвала бажання працювати в нових регіонах».



Президент Володимир Путін звільнив Рогозіна з посади голови «Роскосмосу» у липні 2022 року. У листопаді Дмитро Рогозін оголосив, що він очолює в зоні проведення «військової операції» інспекторську групу військових радників.



У грудні під час обстрілу Дмитра Рогозіна було поранено в Донецьку, повернулося до зони військових дій у лютому 2023 року. Судячи з Telegram-каналу Дмитра Рогозіна, добровольча група «Царські вовки» під його керівництвом зараз бере участь у бойових діях на Запорізькому напрямку.