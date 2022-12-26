СМИ: Врачи достали из шейного позвонка Рогозина осколок боеприпаса

Экс-главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина прооперировали в Москве. Как сообщалось, 22 декабря он попал под обстрел в Донецке. Российское агентство «Интерфакс» сообщает, что Рогозину провели «сложную операцию по извлечению осколка боеприпаса из района шейного позвонка».



По словам собеседника агентства, «операция прошла успешно, Рогозин идет на поправку».



Из-за сложности ранения врачи Донецка и Ростова не решились на операцию. На днях Рогозина перевезли в один из госпиталей Московского региона.



21 декабря был обстрелян донецкий ресторан «Шеш-Беш», в котором Рогозин праздновал день рождения. Бывший глава «Роскосмоса» получил ранения, сообщалось, что донецкие врачи оказали ему помощь. 22 декабря Рогозин заявил, что его помощник погиб во время обстрела. В целом говорилось о двух погибших и семи раненых.



По информации российских СМИ, экс-глава «Роскосмоса» получил осколочное ранение мягких тканей головы и проникающее осколочное ранение ягодиц.