Ночью ВСУ сбили 18 дронов Shahed-136/131 и 17 ракет, которыми армия РФ атаковала Украину

Украинские военные этой ночью сбили в небе страны 18 дронов Shahed-136/131 ВС РФ и 17 их крылатых ракет. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.



«В ночь на 18 сентября 2023 года враг атаковал Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. «Шахэды» летели с двух направлений: (Приморско-Ахтарск — РФ и мыс Чауда — ВОТ Крым). Всего зафиксировано 24 ударных БпЛА, в направлении Николаевской и Одесской областей», — идет речь в сообщении.

Отмечается, что 18 ударных дронов уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования.

Также военные рассказали, что пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС захватчики осуществили из Волгоградской области, было задействовано восемь бортов, зафиксированы пуски 17 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.

«Все 17 — уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в пределах Днепропетровской, Полтавской и Хмельницкой областей», — заявили в ВОздушных силах ВСУ.

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