Вночі ЗСУ збили 18 дронів Shahed-136/131 і 17 ракет, якими армія РФ атакувала Україну

Українські військові цієї ночі збили в небі країни 18 дронів Shahed-136/131 ЗС РФ і 17 їхніх крилатих ракет. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.



«У ніч на 18 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. «Шахеди» летіли з двох напрямків: (Приморсько-Ахтарськ — РФ та мис Чауда — ТОТ Крим). Усього зафіксовано 24 ударних БпЛА, у напрямку Миколаївської та Одеської областей», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 18 ударних дронів знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування.

Також військові розповіли, що пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС загарбники здійснили з Волгоградської області, було задіяно вісім бортів, зафіксовано пуски 17 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.

«Усі 17 — знищено силами та засобами Повітряних Сил у межах Дніпропетровської, Полтавської та Хмельницької областей», — заявили у Повітряних силах ЗСУ.

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