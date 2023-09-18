Переговоры Путина с КНДР свидетельствуют о его проблемах — Буданов

У России все еще есть над Украиной преимущество. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью изданию The Economist.



«Кадровые ресурсы в России, условно говоря, не ограничены. Качество низкое, но количество достаточное. Что касается других составляющих военных действий, то российские ресурсы иссякают, и расплата идет», — поделился глава разведки.



По его словам, российская экономика продержится до 2025 года. Поток оружия прекратится в 2026 году, возможно, раньше. Переговоры Владимира Путина с КНДР являются очевидным свидетельством его проблем.



«Если все хорошо и ресурсов в России достаточно, то почему их ищут по всему миру? Ответ очевиден. Больше нечего добывать», — объяснил Кирилл Буданов.

Напомним, ГУР ведет диалог еще с несколькими российскими пилотами.