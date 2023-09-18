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Переговоры Путина с КНДР свидетельствуют о его проблемах — Буданов

18 сентября 2023, 09:45

Переговоры Путина с КНДР свидетельствуют о его проблемах — Буданов

У России все еще есть над Украиной преимущество. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью изданию The Economist.

«Кадровые ресурсы в России, условно говоря, не ограничены. Качество низкое, но количество достаточное. Что касается других составляющих военных действий, то российские ресурсы иссякают, и расплата идет», — поделился глава разведки.

По его словам, российская экономика продержится до 2025 года. Поток оружия прекратится в 2026 году, возможно, раньше. Переговоры Владимира Путина с КНДР являются очевидным свидетельством его проблем.

«Если все хорошо и ресурсов в России достаточно, то почему их ищут по всему миру? Ответ очевиден. Больше нечего добывать», — объяснил Кирилл Буданов.

Напомним, ГУР ведет диалог еще с несколькими российскими пилотами.

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