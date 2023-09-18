Переговори Путіна з КНДР є свідченням його проблем — Буданов

Росія все ще має над Україною перевагу. Про це заявив голова ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю The Economist.



«Кадрові ресурси у Росії, умовно кажучи, необмежені. Якість низька, але достатня кількість. Щодо інших складових військових дій, то російські ресурси вичерпуються, і розплата йде», — поділився голова розвідки.



За його словами, російська економіка протримається до 2025 року. Потік зброї припиниться 2026 року, можливо, раніше. Переговори Володимира Путіна з КНДР є свідченням його проблем.



«Якщо все добре і ресурсів у Росії достатньо, то чому їх шукають у всьому світі? Відповідь очевидна. Більше нема чого добувати», — пояснив Кирило Буданов.

Нагадаємо, ГУР веде діалог ще з кількома російськими пілотами.