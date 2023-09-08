ГУР ведет диалог еще с несколькими российскими пилотами

Поступок российского пилота Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет ВКС РФ Ми-8, может стать примером для других российских летчиков, в том числе и для тех, с кем до сих пор продолжается диалог. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава ГУР МОУ Кирилл Буданов.



По словам главы ГУР, после спецоперации «Синица» высшее военно-политическое руководство государства-агрессора «расстроено».



В связи с этим ФСБ значительно активизировала свою работу. Российский летчик Максим Кузьминов, который в конце августа угнал вертолет и, перелетев границу с Украиной сдался ВСУ, получит вознаграждение в размере 500 тысяч долларов в гривневом эквиваленте.

Ранее главное управление разведки МО Украины продемонстрировало видео захвата российского вертолета Ми-8, который был перехвачен разведчиками 23 августа.



