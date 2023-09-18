У Кадырова проблемы со здоровьем: тяжелая почечная недостаточность и «отпуск» в Москве

Сегодня стало известно, что самолёт больного главы Чечни Рамзана Кадырова вернулся в Грозный — с начала сентября он трижды летал в Москву. Об этом написал телеграм-канал ЧТД.



Бизнес-джет с бортовым номером RA-73417 вчера вечером вылетел из Москвы, пролетел над Каспийским морем и выключил транспондер в Дагестане. Такая траектория полёта соответствует другим рейсам в Грозный.

Самолет Кадырова возвращается домой. Фото: telegram

За последний месяц борт Кадырова трижды прилетал в Москву — 6, 9 и 15 сентября. На этом фоне появились слухи о резком ухудшении состояния здоровья главы Чечни — по неподтвержденной информации, он впал в кому.



Бывший главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов пишет, что у Кадырова тяжелая почечная недостаточность, поэтому необходим частый гемодиализ, что, видимо, и происходит в Центральной клинической больнице в Москве.

Заявкление об отпуске Кадырова. Фото: telegram



Согласно написанному ранее распоряжению об отпуске главы Чеченской Республики, он до сих пор не вернулся на работу.

Ранее о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.



