У Кадирова проблеми зі здоров'ям: тяжка ниркова недостатність та «відпустка» у Москві

Сьогодні стало відомо, що літак хворого голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова повернувся до Грозного — з початку вересня він тричі літав до Москви. Про це написав телеграм-канал ЧТД.



Бізнес-джет з бортовим номером RA-73417 учора ввечері вилетів із Москви, пролетів над Каспійським морем та вимкнув транспондер у Дагестані. Така траєкторія польоту відповідає іншим рейсам до Грозного.

Літак Кадирова повертається додому. Фото: telegram

За останній місяць борт Кадирова тричі прилітав до Москви - 6, 9 та 15 вересня. На цьому тлі з'явилися чутки про різке погіршення стану здоров'я голови Чечні — за непідтвердженою інформацією він впав у кому.



Колишній головний редактор «Ехо Москви» Олексій Венєдіктов пише, що у Кадирова важка ниркова недостатність, тому необхідний частий гемодіаліз, що, мабуть, і відбувається в Центральній клінічній лікарні в Москві.

Заява про відпустку Кадирова. Фото: telegram



Згідно з написаним раніше розпорядженням про відпустку глави Чеченської Республіки, він досі не повернувся на роботу.

Раніше про те, що голова Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.



