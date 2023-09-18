Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

У Кадирова проблеми зі здоров'ям: тяжка ниркова недостатність та «відпустка» у Москві

18 вересня 2023, 11:11

У Кадирова проблеми зі здоров'ям: тяжка ниркова недостатність та «відпустка» у Москві

Сьогодні стало відомо, що літак хворого голови Чеченської Республіки Рамзана Кадирова повернувся до Грозного — з початку вересня він тричі літав до Москви. Про це написав телеграм-канал ЧТД.

Бізнес-джет з бортовим номером RA-73417 учора ввечері вилетів із Москви, пролетів над Каспійським морем та вимкнув транспондер у Дагестані. Така траєкторія польоту відповідає іншим рейсам до Грозного.

Літак Кадирова повертається додому. Фото: telegram

За останній місяць борт Кадирова тричі прилітав до Москви - 6, 9 та 15 вересня. На цьому тлі з'явилися чутки про різке погіршення стану здоров'я голови Чечні — за непідтвердженою інформацією він впав у кому.

Колишній головний редактор «Ехо Москви» Олексій Венєдіктов пише, що у Кадирова важка ниркова недостатність, тому необхідний частий гемодіаліз, що, мабуть, і відбувається в Центральній клінічній лікарні в Москві.

Заява про відпустку Кадирова. Фото: telegram


Згідно з написаним раніше розпорядженням про відпустку глави Чеченської Республіки, він досі не повернувся на роботу.

Раніше про те, що голова Чечні Рамзан Кадиров перебуває у важкому стані, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Рамзан Кадиров
Інше
Здоров'я

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
12:40
У Донецьку повідомляють про вибухи в центральній частині міста — Київському районі
10:42
41 тисячу повідомлень про пошкоджене та зруйноване майно подали жителі Луганської області
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 вересня
22:33
Екс-глава «Роскосмосу» Рогозін може стати «сенатором» від Запорізької області
19:31
В окупованому Мелітополі почалися проблеми з доступом до WhatsApp — мер
18:34
«ЛНР» звинуватила луганчанина у «держзраді» та позбавила волі на 17 років
17:57
У Кліщіївці Донецької області тривають активні бої
17:30
«ДНР»: Внаслідок атаки на Донецьк постраждав чоловік, є руйнування
13:29
Луганська область: ЗСУ зупинили спробу окупантів масованим штурмом захопити частину територій
10:58
На захопленій Старобільщині чоловікам адресно приходять повістки на війну — Луганська ОВА
00:05
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 16 вересня
22:48
«ДНР»: Семеро людей загинули внаслідок обстрілу Світлодарська
20:59
Донецьк і ще три міста перевели на щоденну подачу води по п'ять годин
16:33
У лікарнях Маріуполі немає жодного дитячого відділення — міськрада
16:32
Європейські експерти виявили понад 30 фальшивих «спостерігачів» на «виборах» в окупації
16:00
«ДНР»: За тиждень від обстрілу загинули шість мирних жителів
11:53
«Суд ДНР» засудив «азовця» до 26 років колонії
11:51
РФ поширює в окупації неправдиву інформацію про так звані «вибори» — Маляр
11:26
Багато громад у Донецькій області отримали численні пошкодження через обстріл: є жертва
11:25
Вибух у Новій Каховці. Є загиблі та поранені
усі новини
12:40
У Донецьку повідомляють про вибухи в центральній частині міста — Київському районі
12:21
У мережі показали, як ЗСУ деокупували Кліщіївку на Донеччині
12:12
Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони України
11:41
Над нещодавно деокупованою Андріївкою в районі Бахмута вивісили український прапор
11:36
Уряд допоможе з оплатою комуналки ВПО на суму понад 5,8 млрд. гривень
11:11
У Кадирова проблеми зі здоров'ям: тяжка ниркова недостатність та «відпустка» у Москві
10:42
41 тисячу повідомлень про пошкоджене та зруйноване майно подали жителі Луганської області
10:22
У Дніпрі агент ФСБ наводив удари по місту за 50 доларів
10:11
Війська РФ за добу зруйнували та пошкодили 18 будинків у Донецькій області
09:59
ЗС РФ обстрілювали Херсонську область протягом усієї ночі — ОВА
09:45
Переговори Путіна з КНДР є свідченням його проблем — Буданов
09:19
На Запорізькому та Херсонському напрямках ЗС РФ в обороні, продовжують обстріли
08:58
Вночі ЗСУ збили 18 дронів Shahed-136/131 і 17 ракет, якими армія РФ атакувала Україну
08:33
ЗСУ минулого тижня звільнили 2 кв. км біля Бахмуту
08:07
Обстріл Донецької області росіянами: одна людина загинула, четверо поранено
23:17
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 17 вересня
22:33
Екс-глава «Роскосмосу» Рогозін може стати «сенатором» від Запорізької області
21:37
У Севастополі пролунали вибухи
20:23
Українські військові звільнили Кліщіївку під Бахмутом
19:31
В окупованому Мелітополі почалися проблеми з доступом до WhatsApp — мер
усі новини
ВІДЕО
Українська розвідка показала відео атаки російським кораблем у Чорному морі ► Українська розвідка показала відео атаки російським кораблем у Чорному морі ►
14 вересня, 21:47
Як вижити «іноагентам»: як росіянин позбавився статусу через суд ► Як вижити «іноагентам»: як росіянин позбавився статусу через суд ►
14 вересня, 20:40
Прикордонники під Бахмутом ударили по укриттю окупантів ► Прикордонники під Бахмутом ударили по укриттю окупантів ►
14 вересня, 18:35
Удар по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе. Фото: «Новини Донбасу» У Севастополі пролунали вибухи: місто атакували крилаті ракети та надводні дрони
13 вересня, 07:55
Пункт пропуску Покровка — Колотилівка: Як люди їдуть із окупованих територій, щоб жити у вільній Україні ► Пункт пропуску Покровка — Колотилівка: Як люди їдуть із окупованих територій, щоб жити у вільній Україні ►
12 вересня, 23:14
У Макіївці ліквідували велику пожежу на складі після обстрілу. Фото: «МНС ДНР» У Макіївці ліквідували велику пожежу на складі після обстрілу
12 вересня, 08:55

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама