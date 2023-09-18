На Запорожское направление РФ перебрасывает дополнительную технику

Процесс переброски техники идет через Мариуполь, а именно: танков Т-72, Уралов и Камазы зафиксировали агенты военного сопротивления украинцев и крымских татар «АТЕШ». О чем они и сообщили в своем телеграм-канале.



Транспортировка новой техники может быть связана с продвижением украинских военных в сторону к полуострову. Ранее, украинские воины прорвали первую линию российской обороны под Запорожьем.

Напомним, третья отдельная штурмовая бригада ВСУ подняла флаг Украины над Андреевкой в Донецкой области.