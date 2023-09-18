На Запорізький напрямок РФ перекидає додаткову техніку

Процес перекидання техніки йде через Маріуполь, туди відправляють: танки Т-72, Урали та Камази. Відео з технікою зафіксували агенти військового спротиву українців та кримських татар «АТЕШ». Про що вони й повідомили у своєму телеграм-каналі.



Транспортування нової техніки може бути пов'язане з просуванням українських військових у бік півострова. Раніше українські воїни прорвали першу лінію російської оборони під Запоріжжям.

Нагадаємо, третя окрема штурмова бригада ЗСУ підняла прапор України над Андріївкою на Донеччині.