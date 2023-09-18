Суд в ООН: РФ заявила, что дело не относится к юрисдикции Международного суда в Гааге

Украина в ООН. Фото: telegram

Международный суд ООН в Гааге приступил к рассмотрению иска Украины к России. В заявлении, поданном после начала полномасштабного вторжения войск РФ, Украина просит суд привлечь Россию к ответственности за искажения понятия «геноцид» для оправдания нападения.



Украина указала, что Конвенция ООН 1948 года о геноциде не допускает вторжения с целью его предотвращения. Россия, в свою очередь, добавила, что это дело не относится к юрисдикции Международного суда ООН в Гааге, так как конвенция о геноциде не регулирует применение силы между государствами.



Сегодня и 25 сентября выступают россияне. У Украины будет слово 19 и 27 сентября. Российская заявила, что Россия начала войну «по статье 51 Устава ООН по самозащите, и это не имеет отношения к конвенции по геноциду».



Напомним, в Украине на сегодня 18 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, и можно ожидать ухудшения гуманитарной ситуации в связи с продолжающимися российскими атаками и приближением зимнего периода.