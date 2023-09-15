В ООН ожидают ухудшения гуманитарной ситуации в Украине

В Украине на сегодня 18 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, и можно ожидать ухудшения гуманитарной ситуации в связи с продолжающимися российскими атаками и приближением зимнего периода. Об этом в интервью агентству «Интерфакс-Украина» заявил спикер Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Савиано Абреу.



«К сожалению, за первые шесть месяцев мы наблюдали ухудшение ситуации, особенно вблизи линии фронта. Мы действительно наблюдаем рост числа российских ударов, влияющих на гражданское население, снова разрушая жизненно необходимую инфраструктуру. Если война будет продолжаться, а кажется, что это именно так, потребности населения либо останутся на том же уровне, либо возрастут», — пояснил он.



Также спикер указал на то, что скоро наступит зима, и это создает новые риски и приведет к увеличению потребностей людей.



«Ожидаем, что до конца года нарастим объем гуманитарной помощи и обеспечим ею до 11 миллионов человек. Наша помощь дополняет ту, что оказывает правительство, впечатляющую работу волонтеров. Итак, наша цель — помочь не менее 11 миллионам людей из более 18 миллионов человек, нуждающихся в поддержке в Украине», — сказал Абреу.



По его словам, в УКГВ планируют с октября по март оказать «зимнюю» помощь около 1,3 миллиона человек. В частности, поддержка может заключаться в оплате аренды жилья для внутренне перемещенных лиц или оплаты коммунальных услуг.



Абреу отметил, что такую помощь намерены оказывать людям в районах, не находящихся вблизи линии фронта. Что касается граждан, живущих вблизи линии фронта, то поддержка их будет в основном в экстренном ремонте жилья.



«Мы будем восстанавливать жилье, чтобы зимой люди находились в тепле. Кроме того, жители многих громад вблизи линии фронта испытывают трудности с доступом к поставкам, рынки не работают. Так что мы едем в эти районы с конкретной помощью. Зимой к этой помощи прилагаются зимняя одежда, одеяла, отопительные приборы», — рассказали в ООН.



Помимо этого, как добавил Абреу, еще одна часть их работы — поддержка городских и районных громад по обеспечению тепло-, электро- и водоснабжения зимой. Также они работают, чтобы не допустить гибель скота зимой.



По словам спикера, еженедельно они организовывают два-три гуманитарных конвоя в прифронтовые районы, в том числе на Донбассе.



«Мы очень часто посещаем прифронтовые районы на Донбассе. Обычно мы едем все вместе со многими агентствами ООН, а также неправительственными организациями, они присоединяются к конвоям, организовывает УКГВ ООН», — рассказал Абреу.



По подсчетам организации, в Украине 18 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи. Это почти половина жителей страны.