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Суд в ООН: РФ заявила, що справа не стосується юрисдикції Міжнародного суду в Гаазі

18 вересня 2023, 13:42

Суд в ООН: РФ заявила, що справа не стосується юрисдикції Міжнародного суду в Гаазі

Україна в ООН Фото: telegram Україна в ООН Фото: telegram

Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав розгляд позову України проти Росії. У заяві, поданій після початку повномасштабного вторгнення військ РФ, Україна просить суд притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття «геноцид» для виправдання нападу.

Україна вказала, що Конвенція ООН 1948 року про геноцид не допускає вторгнення з метою її запобігання. Росія, своєю чергою, додала, що ця справа не стосується юрисдикції Міжнародного суду ООН у Гаазі, оскільки конвенція про геноцид не регулює застосування сили між державами.

Сьогодні та 25 вересня виступають росіяни. Україна матиме слова 19 і 27 вересня. Російська заявила, що Росія розпочала війну «за статтею 51 Статуту ООН із самозахисту, і це не має відношення до конвенції з геноциду».


Нагадаємо, в Україні на сьогодні 18 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги, і можна очікувати погіршення гуманітарної ситуації у зв'язку з російськими атаками, що продовжуються, і наближенням зимового періоду.

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