Восьмерым задержанным коллаборантам из Луганской и Донецкой областей грозит пожизненное

По данным следствия, подозреваемые задержанные жители Луганской и Донецкой областей, семеро из которых перешли на сторону врага еще до начала полномасштабного российского вторжения, получили подозрение Ивано-Франковской областной прокуратуры. Об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.



Они проходили так называемую военную службу по контракту в управляемых и финансируемых агрессором подразделениях незаконных вооруженных формирований «л/днр», а после 24 февраля 2022 добровольно прибыли воплощать план по захвату украинских территорий.

Задержанные коллаборанты. Фото: Генпрокуратура



Вместе с оккупантами подозреваемые активно участвовали в боевых действиях против подразделений Вооруженных Сил Украины на Харьковщине, Луганщине, Донбассе и Николаевщине.



Силы безопасности и обороны пленили во время жестоких боев в районах Лимана и Лисичанска, а также во время освобождения правобережной части Херсонщины.



Почти все они боевики «со стажем», поскольку еще до начала полномасштабного вторжения России присоединились к террористическим группировкам «Л/ДНР» и воевали против сил АТО на востоке Украины. Им грозит пожизненное лишение свободы.



Ранее в захваченном РФ Донецке был нанесен удар по зданию «администрации» главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина.