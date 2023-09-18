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В Донецке нанесли удар по «администрации» Пушилина в центре города

Обновлено
18 сентября 2023, 15:03

В Донецке нанесли удар по «администрации» Пушилина в центре города

Центр Донецка под обстрелом, повреждена «администрация главы ДНР» Центр Донецка под обстрелом, повреждена «администрация главы ДНР»

В захваченном РФ Донецке нанесен удар по зданию «администрации» главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина.

Здание расположено на бульваре Пушкина, 7б в центре города.

Кадры удара по зданию опубликовали очевидцы в соцсетях.

Судя по кадрам, была повреждена крыша здания.

Пушилин прокомментировал удар по зданию своей «администрации» По предварительной информации, погибших и раненых нет, отметил он.

В прошлый раз здание «администрации» Пушилина попало под обстрел 23 августа 2022 года.

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