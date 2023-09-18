Вісьмом затриманим колаборантам із Луганської та Донецької областей загрожує довічне

За даними слідства, підозрювані затримані мешканці Луганської та Донецької областей, семеро з яких перейшли на бік ворога ще до початку повномасштабного російського вторгнення, отримали підозру Івано-Франківської обласної прокуратури. Про це йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.



Вони проходили так звану військову службу за контрактом у керованих та фінансованих агресором підрозділах незаконних збройних формувань «л/днр», а після 24 лютого 2022 року добровільно прибули втілювати план із захоплення українських територій.

Затримані колаборанти. Фото: Генпрокуратура



Разом з окупантами підозрювані брали активну участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України на Харківщині, Луганщині, Донбасі та Миколаївщині.



Сили безпеки та оборони полонили під час жорстоких боїв у районах Лимана та Лисичанська, а також під час звільнення правобережної частини Херсонщини.



Майже всі вони бойовики зі стажем, оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення Росії приєдналися до терористичних угрупувань Л/ДНР і воювали проти сил АТО на сході України. Їм загрожує довічне позбавлення волі.



Раніше в захопленому РФ Донецьку було завдано удару по будівлі «адміністрації» голови угрупування «ДНР» Дениса Пушиліна.