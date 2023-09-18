С временно оккупированных территорий в Украину вернули еще двоих детей

Украине удалось вернуть еще двоих детей, которые находились на оккупированной Россией территории. Речь идет о двух подростках. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
«Это двое братьев — 13-летний Кирилл и 4-летний Сергей. Их мама обратилась с просьбой помочь вывезти детей на подконтрольную территорию Украины. Мы проработали обращение и имеем положительный результат», — отметил он.
По словам Лубинца, возвращение детей происходит в двух направлениях:
Напомним, из некоторых населенных пунктов Херсонской области обязательно эвакуируют семьи с детьми.