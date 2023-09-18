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С временно оккупированных территорий в Украину вернули еще двоих детей

18 сентября 2023, 17:23

С временно оккупированных территорий в Украину вернули еще двоих детей

С оккупированных территорий вернули еще двух детей. Фото: Дмитрий Лубинец С оккупированных территорий вернули еще двух детей. Фото: Дмитрий Лубинец

Украине удалось вернуть еще двоих детей, которые находились на оккупированной Россией территории. Речь идет о двух подростках. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

«Это двое братьев — 13-летний Кирилл и 4-летний Сергей. Их мама обратилась с просьбой помочь вывезти детей на подконтрольную территорию Украины. Мы проработали обращение и имеем положительный результат», — отметил он.

По словам Лубинца, возвращение детей происходит в двух направлениях:

  • первое — это непосредственно возвращение ребенка в Украину, учитывая все риски и разработка конкретных шагов;
  • второе — это психологическая, юридическая, гуманитарная помощь ребенку, которого вернули, и его семье.

Напомним, из некоторых населенных пунктов Херсонской области обязательно эвакуируют семьи с детьми.

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