На Херсонщине объявили обязательную эвакуацию семей с детьми

Из некоторых населенных пунктов Херсонской области обязательно эвакуируют семьи с детьми. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.



«На Совете обороны Херсонщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, постоянно обстреливающих враг», — говорится в сообщении.



Прокудин не уточнил, из каких населенных пунктов планируют эвакуировать семьи с детьми.



Также местный Совет обороны изменил продолжительность комендантского часа — теперь он продлится с 20 до 6 часов. Кроме того, Прокудин анонсировал решение по обороне области.



«Без подробностей, пусть это будет сюрпризом для россиян», — добавил глава области.



В марте 2023 года Кабмин одобрил инициативу по принудительной эвакуации детей из зон боевых действий. Она возможна по решению областных военных администраций, согласованному с военным командованием и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения. Обязательная эвакуация детей будет производиться по сопровождению одного из родителей или другого законного представителя.