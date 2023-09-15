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На Херсонщине объявили обязательную эвакуацию семей с детьми

15 сентября 2023, 09:16

На Херсонщине объявили обязательную эвакуацию семей с детьми

Из некоторых населенных пунктов Херсонской области обязательно эвакуируют семьи с детьми. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«На Совете обороны Херсонщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из населенных пунктов, постоянно обстреливающих враг», — говорится в сообщении.

Прокудин не уточнил, из каких населенных пунктов планируют эвакуировать семьи с детьми.

Также местный Совет обороны изменил продолжительность комендантского часа — теперь он продлится с 20 до 6 часов. Кроме того, Прокудин анонсировал решение по обороне области.

«Без подробностей, пусть это будет сюрпризом для россиян», — добавил глава области.

В марте 2023 года Кабмин одобрил инициативу по принудительной эвакуации детей из зон боевых действий. Она возможна по решению областных военных администраций, согласованному с военным командованием и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения. Обязательная эвакуация детей будет производиться по сопровождению одного из родителей или другого законного представителя.

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