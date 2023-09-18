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З тимчасово окупованих територій до України повернули ще двох дітей

18 вересня 2023, 17:23

З тимчасово окупованих територій до України повернули ще двох дітей

З окупованих територій повернули ще двох дітей. Фото: Дмитро Лубінець З окупованих територій повернули ще двох дітей. Фото: Дмитро Лубінець

Україні вдалося повернути ще двох дітей, які перебували на окупованій Росією території. Йдеться про двох підлітків. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Це двоє братів — 13-річний Кирило та 4-річний Сергій. Їхня мама звернулася з проханням допомогти вивезти дітей на підконтрольну територію України. Ми пропрацювали звернення та маємо позитивний результат», — зазначив він.

За словами Лубинця, повернення дітей відбувається у двох напрямках:

  • перше — це безпосередньо повернення дитини до України, враховуючи всі ризики та розробка конкретних кроків;
  • друге — це психологічна, юридична, гуманітарна допомога дитині, яку повернули, та її сім'ї.

Нагадаємо, із деяких населених пунктів Херсонської області обов'язково евакуюють сім'ї з дітьми .

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