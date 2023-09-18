З тимчасово окупованих територій до України повернули ще двох дітей

Україні вдалося повернути ще двох дітей, які перебували на окупованій Росією території. Йдеться про двох підлітків. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
«Це двоє братів — 13-річний Кирило та 4-річний Сергій. Їхня мама звернулася з проханням допомогти вивезти дітей на підконтрольну територію України. Ми пропрацювали звернення та маємо позитивний результат», — зазначив він.
За словами Лубинця, повернення дітей відбувається у двох напрямках:
Нагадаємо, із деяких населених пунктів Херсонської області обов'язково евакуюють сім'ї з дітьми .