З тимчасово окупованих територій до України повернули ще двох дітей

З окупованих територій повернули ще двох дітей. Фото: Дмитро Лубінець

Україні вдалося повернути ще двох дітей, які перебували на окупованій Росією території. Йдеться про двох підлітків. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.



«Це двоє братів — 13-річний Кирило та 4-річний Сергій. Їхня мама звернулася з проханням допомогти вивезти дітей на підконтрольну територію України. Ми пропрацювали звернення та маємо позитивний результат», — зазначив він.



За словами Лубинця, повернення дітей відбувається у двох напрямках:

перше — це безпосередньо повернення дитини до України, враховуючи всі ризики та розробка конкретних кроків;

друге — це психологічна, юридична, гуманітарна допомога дитині, яку повернули, та її сім'ї.

Нагадаємо, із деяких населених пунктів Херсонської області обов'язково евакуюють сім'ї з дітьми .