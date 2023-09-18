Сдавал места расположения ВСУ: жителя Лимана приговорили к 15 годам

Жителя деоккупированного Лимана Донецкой области приговорили к 15 годам лишения свободы. Мужчина сдавал позиции ВСУ оккупантам. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.



Отмечается, что сторонник российской идеологии, который был недовольный деоккупацией Лимана украинскими военными, в мае 2023 года связался со своим знакомым, с которым когда-то учился в школе. Им оказался наводчик танковой роты тактической группы «Купол» одной из мотострелковых бригад «ДНР».



«Во время общения в запрещенной российской соцсети осужденный охотно присылал ему информацию с данными о местах расположения ВСУ и блокпоста на территории населенного пункта. В одном из таких сообщений мужчина раскрыл координаты местонахождения бомбоубежища, в котором прятались люди», — говорится в сообщении.



Во время одного из допросов мужчина также признался, что специально разбрасывал по дорогам саморезы, чтобы пробить шины автомобилей украинских защитников. За такую «преданность» оккупационная администрация назначила его обычным кладовщиком одного из местных складов.



В Офисе генпрокурора уточнили, что виновный так и не признал свою вину. Предателя приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества.



Напомним, к 9 годам заключения заочно приговорен «ямпольский поселковый голова» за передачу российским захватчикам личных данных односельчан и за то, что распоряжался землями общины.