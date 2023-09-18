Здавав місця розташування ЗСУ: жителя Лимана засудили до 15 років

Жителя деокупованого Лимана Донецької області засудили до 15 років позбавлення волі. Чоловік здавав позиції ЗСУ окупантам. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.



Зазначається, що прихильник російської ідеології, який був незадоволений деокупацією Лимана українськими військовими, у травні 2023 року зв'язався зі своїм знайомим, з яким колись навчався у школі. Ним виявився навідник танкової роти тактичної групи «Купол» однієї з мотострілецьких бригад «ДНР».



«Під час спілкування у забороненій російській соцмережі засуджений охоче надсилав йому інформацію з даними про місця розташування ЗСУ та блокпоста на території населеного пункту. В одному з таких повідомлень чоловік розкрив координати місцезнаходження бомбосховища, в якому ховалися люди», — йдеться у повідомленні.



Під час одного з допитів чоловік також зізнався, що спеціально розкидав дорогами шурупи, щоб пробити шини автомобілів українських захисників. За таку «відданість» окупаційна адміністрація призначила його звичайним комірником одного з місцевих складів.



В Офісі генпрокурора уточнили, що винний так і не визнав своєї провини. Зрадника засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.



Нагадаємо, до 9 років ув'язнення заочно засуджено «ямпільського селищного голови» за передачу російським загарбникам особистих даних односельців і за те, що розпоряджався землями громади.