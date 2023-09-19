ВСУ сбили 27 из 30 дронов Shahed-136/131, которыми ВС РФ атаковали Украину ночью

Ночью 19 сентября ВС РФ обстреляли Украину ударными БпЛА типа Shahed-136/131, а также баллистической ракетой «Искандер-М». Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Военные рассказали, что всего было зафиксировано пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск - РФ), а также одной баллистической ракеты «Искандер-М», которую ВС РФ выпустили с территории временно захваченного Крыма в направлении Кривого Рога.

«В результате боевой работы 27 «Шахедов» уничтожено противовоздушной обороной по маршруту следования в Южных, Центральных и Западных областях.

Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня», — идет речь в сообщении.

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