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ЗСУ збили 27 із 30 дронів Shahed-136/131, якими ЗС РФ атакували Україну вночі

19 вересня 2023, 08:58

ЗСУ збили 27 із 30 дронів Shahed-136/131, якими ЗС РФ атакували Україну вночі

Вночі 19 вересня ЗС РФ обстріляли Україну ударними БпЛА типу Shahed-136/131, а також балістичною ракетою «Іскандер-М». Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Військові розповіли, що було зафіксовано пуски 30 ударних БпЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — РФ), а також однієї балістичної ракети «Іскандер-М», яку ЗС РФ випустили з території тимчасово захопленого Криму в напрямку Кривого Рогу.

«В результаті бойової роботи 27 «Шахедів» знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у Південних, Центральних та Західних областях.
Також на східному напрямку знищено розвідувальний БпЛА оперативно-тактичного рівня», — йдеться у повідомленні.

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