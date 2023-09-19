Из Донецкой области эвакуировали мать с тремя детьми

Из села Желанное Донецкой области, которое находится недалеко от фронта, эвакуировали трех детей. В населенном пункте остаются еще десять детей. Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.



Отмечается, что снаряды часто прилетают по домам мирных жителей в селе. Улицы разрушены и безлюдны. Большинство местных уже выехали, однако здесь остается еще более 10 детей.



Так, многодетная женщина обратилась к полиции с просьбой эвакуировать ее и детей на подконтрольную часть Украины. Семью доставили на железнодорожный вокзал Покровска, откуда они отправились к родным в Винницкую область.



Напомним, из некоторых населенных пунктов Херсонской области обязательно эвакуируют семьи с детьми.