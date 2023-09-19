З Донецької області евакуювали матір із трьома дітьми

Із села Желанне Друге Донецької області, яке знаходиться неподалік фронту, евакуювали трьох дітей. У населеному пункті залишаються ще десятеро дітей. Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.



Зазначається, що снаряди часто прилітають до будинків мирних жителів у селі. Вулиці зруйновані та безлюдні. Більшість місцевих уже виїхали, проте тут залишається ще понад 10 дітей.



Так, багатодітна жінка звернулася до поліції з проханням евакуювати її та дітей на підконтрольну частину України. Сім'ю доставили на залізничний вокзал Покровська, звідки вони вирушили до рідних до Вінницької області.



Нагадаємо, із деяких населених пунктів Херсонської області обов'язково евакуювали сім'ї з дітьми.