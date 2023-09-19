«Власти» оккупированного Донецка сообщили, когда в городе появится метро

Так называемый первый заместитель председателя правительства «ДНР» Андрей Чертков сообщил, что в Донецке будет запущен в работу метрополитен только тогда, когда закончатся военные действия. Об этом передает сепаратистское издание ДАН.



«Очень много вопросов было о донецком метрополитене. Хочу развеять слухи, что метрополитена в Донецке не будет, и то, что мы будем закрывать те работы, которые были сделаны. Как только у нас прекратятся военные действия, поверьте, мы очень большие работы начнем по стройке. И, естественно, метро в Донецке будет», — заявил он.



Напомним, ранее «ректор» так называемой «Донбасской академии строительства и архитектуры» Николай Зайченко отметил, что не знает, в каком состоянии сейчас находится донецкое метро.