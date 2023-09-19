«Влада» окупованого Донецька повідомила, коли в місті з`явиться метро

Так званий перший заступник голови уряду «ДНР» Андрій Чортков повідомив, що у Донецьку буде запущено в роботу метрополітен лише тоді, коли закінчаться воєнні дії. Про це повідомляє сепаратистське видання ДАН.



«Дуже багато питань було про донецький метрополітен. Хочу розвіяти чутки, що метрополітену в Донецьку не буде, і те, що ми закриватимемо ті роботи, які були зроблені. Як тільки у нас припиняться військові дії, повірте, ми дуже великі роботи почнемо з будівництва. І, звичайно, метро в Донецьку буде», — заявив він.



Нагадаємо, раніше «ректор» так званої «Донбаської академії будівництва та архітектури» Микола Зайченко зазначив, що не знає, в якому стані наразі перебуває донецьке метро.